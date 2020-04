Maddaloni: «In Cina la vita sta riprendendo piano piano. Immobile? Ci sono affezionato»

Massimiliano Maddaloni ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com. Le parole dell’ex tecnico della Primavera bianconera

Massimiliano Maddaloni, ex tecnico della Primavera della Juve ed ex vice di Marcello Lippi alla guida della Nazionale cinese, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com. Queste le sue parole.

SITUAZIONE IN CINA – «La vita sta riprendendo piano piano, con la gente che inizia ad uscire. È ripartito tutto, sempre però con le restrizioni. Ci viene misurata la temperatura nei luoghi in cui andiamo, utilizziamo sempre la mascherina, e quindi ora siamo molto attenti alla prevenzione. Pur camminando in strada, si cerca di non avere contatti diretti gli uni con gli altri».

IMMOBILE – «Sono sincero: Immobile lo sento un po’ come una mia creatura, perché è esploso quell’anno in Primavera con me. La stagione precedente era stata poco felice in Berretti per lui, mentre l’anno dopo venne fuori il vero fenomeno. Tant’è vero che quando andai in prima squadra con Ferrara nell’annata 2009/10, lo portammo con noi e lo facemmo esordire sia in campionato e sia in Champions League. In molti non se lo ricordano, ma in un Bordeaux-Juve, Immobile prese il posto al 70′ di Del Piero. Lo sento un po’ come un figlio che mi sono costruito nel tempo. Sinceramente non mi aspettavo che arrivasse a fare quello che sta facendo ora, ma dimostra ciò che ho sempre pensato di lui: ha una capacità di apprendimento e di voglia che lo ha portato a diventare un riferimento sia per la Lazio e sia per il calcio italiano. Avevo visto in lui un giocatore importante, ma ha dimostrato di diventare un calciatore fondamentale nel tempo».