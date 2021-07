Maehle: «La Danimarca ha vinto qualcosa di più importante dell’Europeo»

Joakim Maehle ha pubblicato un toccante post su Instagram nel quale ha elogiato la Danimarca e la sua gente dopo Euro 2020

Joakim Maehle, giocatore dell’Atalanta, in un post su Instagram ha voluto ripercorrere il percorso della Danimarca in questo Euro 2020. Dal malore di Christian Eriksen alla semifinale conquistata.

«Abbiamo vinto qualcosa di più importante in questo Europeo, la vita. Il sostegno, la comunità e l’unità che abbiamo sperimentato sono stati irreali. ‘Grazie’ è una parola povera in questo contesto. Sono incredibilmente orgoglioso di aver rappresentato la Danimarca per una finale del Campionato Europeo, ma ancora più orgoglioso di essere un danese. Un piccolo paese con grandi sogni e grandi ambizioni – dove l’amicizia è più grande. La delusione è stata senza dubbio palpabile, ma sono sicuro che l’orgoglio prenderà il sopravvento. L’estate del ’21 sarà uno degli anni nella storia del calcio danese che sarà a lungo ricordato».