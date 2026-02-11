Maglia Juve pre match 2026/27: spuntano i primi spoiler sul nuovo kit! L’indiscrezione – FOTO

Maglia pre‑match Juve 2026/27: emergono le prime immagini: ecco come potrebbe essere il nuovo kit – FOTO

Il mondo dei collezionisti e dei tifosi bianconeri è già in fermento dopo le prime indiscrezioni sul kit della Juventus per la stagione 2026/27. La Maglia Bianconera ha infatti diffuso le immagini della futura maglia pre‑match, un modello che punta a fondere estetica futuristica e tradizione del club. Il design, trapelato attraverso i canali specializzati in leaks, segna un ritorno a simboli iconici reinterpretati con uno stile moderno e aggressivo.

Il dettaglio più evidente è il forte richiamo alla storia cromatica e simbolica della Juventus. La maglia pre‑match presenta una trama geometrica ispirata alla stella, elemento ricorrente nelle divise bianconere e simbolo dell’eccellenza costruita nel corso dei decenni. Questo motivo avvolge l’intero petto, creando un effetto dinamico pensato per accompagnare i giocatori nelle fasi di riscaldamento all’Allianz Stadium.

A completare il look c’è un branding più audace rispetto al passato. Oltre al logo minimalista sul petto, spicca la scritta “Juve” sulla manica, un tocco di streetwear che rende il capo appetibile anche fuori dal campo. Le indiscrezioni confermano inoltre la presenza di una versione a maniche lunghe, pensata per i mesi più freddi e per offrire una collezione completa sia ai calciatori sia agli appassionati.