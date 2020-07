Maglia Lazio 2021, ecco la nuova divisa dei biancocelesti

Attraverso i propri canali social, la Lazio ha presentato la nuova maglia per la stagione 2020/2021

La stagione corre verso la fine e tanti club stanno presentando le divise per la prossima stagione. Oggi è toccato alla Lazio che, attraverso i suoi profili social, ha mostrato la maglia per l’annata 2020/21; sia quella casalinga che la terza.

Divisa classica celeste quella per le partite in casa, blu scuro invece per il kit third. Tra i testimonial Immobile, Radu, Lulic, Acerbi, Luis Alberto e Strakosha.