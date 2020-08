Maglia Liverpool 2020-2021: ecco il kit home dei Reds – FOTO

Il Liverpool ha svelato la maglia home che utilizzerà nella prossima stagione. I Campioni d’Inghilterra, dopo cinque anni con New Balance, sono passati a Nike e questa è il kit sfornato dall’azienda americana.

La divisa che indosseranno Salah e compagni sarà rossa, con particolari bianchi e verdi. Ecco le prime immagini:

THE. WAIT. IS. OVER. 🙌

Our new 2020/21 @NikeFootball home kit 🔴 #TellUsNever

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 1, 2020