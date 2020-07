Maglia portiere Juve 2020/2021: ecco le prime anticipazioni – FOTO

Maglia portiere Juventus 2020/21: stile Champions del ’96. Le foto in anteprima della nuova divisa per gli estremi difensori

L’account specializzato @LaMagliaBianconera mostra in anteprima non ufficiale la foto della maglia dei portieri della Juventus per la stagione 2020-21.

I colori (giallo e blu) ed il design della divisa ricordano molto il concept della maglia indossata da Peruzzi nella finale della Champions League del 1996.