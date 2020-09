Magnanelli: «Vogliamo regalare una stagione indimenticabile ai nostri tifosi»

Francesco Magnanelli, centrocampista del Sassuolo, ha presentato la nuova stagione in un’intervista a La Gazzetta di Modena

«Il nostro obbiettivo e il nostro impegno in vista della nuova stagione che sta per iniziare è quello di poter continuare l’ottimo lavoro svolto da noi, dall’intera società Sassuolo Calcio e dalla famiglia Squinzi per potervi regalare una prossima stagione, che sarà quella del Centenario, indimenticabile. Nella speranza che quanto prima sia data la possibilità a voi tifosi di tornare a popolare gli spalti del Mapei Stadium per riempirli con la vostra passione. Tutti insieme per sognare in grande»