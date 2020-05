Mahrez ci crede: «Penso che sia un buon momento per vincere la Champions League»

Riyad Mahrez ha parlato ai taccuini del Guardian chiarendo qual è l’obiettivo principale del Manchester City

Riyad Mahrez ha parlato ai taccuini del Guardian chiarendo che l’obiettivo del Manchester City sarà quello di vincere la tanto agognata Champions League.

CHAMPIONS – «Penso che sia un buon momento per vincere la Champions League. Abbiamo la squadra, abbiamo il manager, abbiamo tutto, quindi è un buon momento. Non so se siamo i migliori ma siamo abbastanza bravi da poter vincere il trofeo. La Champions League è difficile, tutti vogliono vincerla, quindi sarà una grande battaglia. E’ stato un po’ lungo il periodo senza calcio ma ci siamo adattati e ora stiamo tornando ad allenarci. Con la pandemia in corso ci siamo allenati a casa. A poco a poco stiamo diventando più in forma. E’ stato bello rivedere i miei compagni di squadra e l’allenatore».