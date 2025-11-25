Maignan Inter, ipotesi clamorosa: il piano di Marotta per portare in estate il francese in nerazzurro. Tutti i dettagli!

Maignan Inter, Marotta pensa al francese per sostituire Sommer in estate. E il fatto di prenderlo a zero è un vantaggio ancora maggiore

Il day after del Derby della Madonnina non lascia solo il verdetto del campo, ma apre un dibattito profondo sul futuro della porta nerazzurra. La stracittadina ha mostrato un contrasto netto tra i due estremi difensori: da una parte la prestazione dominante di Mike Maignan, dall’altra le incertezze di Yann Sommer. Il portiere svizzero, in scadenza il 30 giugno, non sembra più il baluardo affidabile della scorsa stagione. La reattività ridotta, evidente nel tuffo tardivo sul gol subito, ha aumentato i dubbi della retroguardia nerazzurra, già consapevole che un cambio generazionale potrebbe diventare inevitabile.

In questo contesto nasce il piano più sorprendente delle ultime settimane: Maignan Inter, una combinazione che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata fantascienza. Eppure, secondo il Corriere della Sera, la dirigenza nerazzurra sta valutando concretamente la possibilità di puntare proprio su Mike Maignan come erede di Sommer. Il portiere francese, numero uno della nazionale, è destinato a lasciare il Milan a parametro zero: la trattativa per il rinnovo si è arenata sulla richiesta di un ingaggio da 5,5 milioni, cifra considerata insostenibile per le nuove linee rossonere.

L’ipotesi Maignan va oltre la semplice operazione di mercato. In linea teorica, il profilo del francese non coincide con i parametri voluti dalla proprietà Oaktree, orientata verso calciatori giovani e con stipendi meno pesanti. Ma l’eccezione potrebbe essere giustificata dal valore assoluto del giocatore, oltre che dal peso simbolico di un simile sgarbo ai rivali cittadini. Mettere sotto contratto Maignan a parametro zero equivarrebbe a un colpo tecnico e psicologico insieme, un segnale di forza nel derby infinito tra le due sponde del Naviglio.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

A rendere il progetto ancora più plausibile c’è il fattore Champions League. Maignan vuole restare nel calcio d’élite europeo, e l’Inter negli ultimi tre anni ha costruito una presenza stabile ai vertici della competizione, arrivando alle fasi finali con continuità. Il Milan, invece, vive un periodo più incerto sotto il profilo internazionale. Anche questo può pesare nella scelta del francese, desideroso di un ambiente competitivo e ambizioso.

Per tutti questi motivi, l’opzione Maignan Inter è passata in poche ore da semplice suggestione a scenario da monitorare. Un affare complesso, costoso, ma non impossibile. E, come spesso accade nel mercato, soprattutto quando si incrociano le due squadre di Milano, la regola è sempre la stessa: mai dire mai.