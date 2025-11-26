Maignan Milan, futuro in bilico per il portiere francese? Derby con l’Inter che conferma l’interesse nei suoi confronti e il rinnovo resta una faccenda in sospeso! Le ultime

Maignan Milan, futuro in bilico per il portiere francese? L’Inter fa sentire il suo interesse al giocatore, mentre ai rossoneri preoccupa la situazione rinnovo

La recente vittoria nel Derby di Milano contro l’Inter ha ulteriormente consolidato la centralità di Mike Maignan nel progetto tecnico del Milan. La sua prestazione decisiva, con parate monumentali che hanno sancito il trionfo rossonero, non è un caso isolato, ma la conferma di una rinascita che ha riportato il portiere francese ai vertici del suo ruolo. Tuttavia, la soddisfazione per l’ennesima prova di alto livello si scontra con una realtà contrattuale che inizia a preoccupare: con il contratto in scadenza tra soli sette mesi, il futuro dell’ex Lille appare sempre più incerto.

I rapporti tra l’entourage di Maignan e la dirigenza di via Aldo Rossi sono praticamente inesistenti, a causa di una trattativa per il rinnovo che, durante la scorsa primavera, si è arenata bruscamente. Il rischio di vederlo partire a parametro zero nel luglio 2026 diventa sempre più concreto. La Premier League osserva con attenzione la situazione, con il Chelsea che sembra essere in pole position per assicurarsi uno dei migliori portieri al mondo senza dover pagare il cartellino. I Blues, che avevano già tentato il colpo in estate, potrebbero soddisfare facilmente la richiesta di ingaggio di Maignan, superiore ai 5 milioni di euro.

Più defilata, invece, appare la Juventus, che mantiene un vivo interesse per il portiere, ma l’operazione è frenata dagli alti costi di gestione e dalla riluttanza di Maignan a trasferirsi in una rivale storica, un eventuale trasferimento che il francese vorrebbe evitare per non tradire i suoi legami con il club milanista.

La speranza per il Milan è che Massimiliano Allegri, tecnico rossonero che in estate aveva posto il veto assoluto sulla cessione di Maignan, possa giocare un ruolo chiave nel rinnovo. Il feeling tra il portiere e l’allenatore è eccellente, e l’ottimo lavoro svolto dal nuovo preparatore Filippi ha contribuito al ritrovato stato di forma e fiducia di Maignan. Nonostante la ferita lasciata dal tentativo del club di ridurre l’offerta mesi fa, la società spera che il “fattore Max” possa convincere Maignan a riaprire il dialogo. Tuttavia, la missione rinnovo appare ancora estremamente complessa, e la situazione resta molto delicata.