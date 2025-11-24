Maignan Milan, cresce la distanza: il portiere francese sempre più lontano dai rossoneri! Le ultime novità

Maignan Milan, il futuro si complica: il portiere francese sembra sempre più lontano dai rossoneri. Ultimissime

Il futuro di Mike Maignan al Milan resta avvolto da incertezze nonostante le sue prestazioni straordinarie, decisive anche nel Derby. Il portiere francese, considerato tra i migliori al mondo, si trova al centro di una situazione contrattuale delicata che sta creando apprensione nell’ambiente rossonero.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i rapporti tra il club e l’entourage del giocatore sono segnati da una forte distanza, tale da aprire scenari di mercato potenzialmente destabilizzanti. La Premier League osserva con grande attenzione, pronta a muoversi, mentre in Italia la Juventus rappresenta la minaccia più concreta: un eventuale approdo del numero uno rossonero a Torino sarebbe un colpo durissimo anche sul piano morale.

La questione rinnovo è ormai il dossier prioritario per Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, chiamato a ricucire lo strappo e blindare il futuro del portiere. Allegri, dal canto suo, considera Maignan un pilastro insostituibile: garantirne la permanenza è fondamentale per le ambizioni Scudetto e per respingere le sirene estere e l’ombra ingombrante della Vecchia Signora.

