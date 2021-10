Malagò: «Nuovo San Siro? L’argomento va aggredito, devono decidere cosa fare»

Giovanni Malagò ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti durante la consegna dei Collari d’Oro

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti durante la consegna dei Collari d’Oro. Le sue parole riportate da TMW.

NO VAX – «Atleti no vax a me non risultano, sicuramente per tutto quello che ha che fare col nostro sarebbero emersi».

DAZN – «Sono stato commissario della Lega Calcio in passato e sono fortunato a non dovermene occupare».

NUOVO SAN SIRO – «Ho parlato col sindaco Sala in queste ore, giustamente, correttamente e politicamente ha dovuto e voluto aspettare le elezioni comunali per riprendere il dossier. Adesso ha convocato Inter e Milan, l’argomento va aggredito, devono decidere cosa fare. Noi siamo attenti osservatori e io in particolare come presidente di Cortina 2026. La cerimonia di inaugurazione è prevista il 6 febbraio 2026: fatevi i calcoli..».