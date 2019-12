Malagò: «Inter-Barcellona? Che emozione! Milano ha il vento a favore»

Il commento del presidente del CONI Malagò sulla sfida di questa sera fra l’Inter e il Barcellona a San Siro

Non poteva mancare tra il pubblico di Inter-Barcellona Giovanni Malagò, presidente del CONI. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

«Inter-Barcellona? Devo dire che è un’emozione, anche perché siamo con gli amici del CIO, la delegazione. Abbiamo visto un altro museo come la Scala, e ora siamo in quella del calcio. Lo stadio è strapieno, c’è grande attesa: vediamo come va. Momento top per Milano? Abbiamo il vento a favore. Bisogna continuare ma non solo per questa stagione, bensì fino al 2026».