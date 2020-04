Malagò: «Spero che dal 4 maggio ci sia un’apertura allo sport»

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato della possibile ripresa del mondo dello sport, a partire dal 4 maggio

Giovanni Malagò ha rilasciato un’intervista al settimane Chi in edicola da domani, mercoledì 22 aprile, tornando a parlare della possibile ripresa dell’attività sportiva. Ecco le sue dichiarazioni.

LA RIPRESA – «Confido che dal 4 maggio ci sia un’apertura allo sport, naturalmente con le prescrizioni e le indicazioni concordate con il Governo e con il comitato scientifico. Ci sono 387 discipline sportive chiuse. Ci sono discipline diverse, indoro e outdorr, sport individuali e di squadra, ci sono tante differenze. hi fa atletica leggera e corre da solo a distanza di 30 metri dagli altri all’aperto non mette in pericolo nessuno. Ecco, se non ci saranno controindicazioni, dal 4 maggio questi potranno ricominciare. Con le dovute differenze a seconda delle discipline».

LA DIFFERENZA – «Le competizioni sono diverse dagli allenamenti perché le prime riguardano tutti e comprendono spostamenti anche impegnativi, nazionali e internazionali, mentre gli allenamenti sono diversi. Stiamo preparando un protocollo con tutte le federazioni da sottoporre al governo e al comitato tecnico e siamo a buon punto».