Malinovskyi Genoa: ucraino da record, il nuovo primato raggiunto con la nazionale

Malinovskyi Genoa, rinascita in nazionale: tre gol e un assist con l’Ucraina rilanciano il talento del Grifone. I numeri parlano chiaro per il giocatore

Due partite per ritrovare se stesso, due sfide per dimostrare che il talento è ancora intatto. È questa la storia di Ruslan Malinovskyi, protagonista assoluto con la nazionale ucraina dopo un periodo non semplice con il Genoa. In 180 minuti di qualificazioni mondiali, il centrocampista offensivo ha messo a segno tre gol e un assist, diventando il trascinatore della sua selezione e restituendo fiducia anche all’ambiente rossoblù.

Il rendimento del giocatore con l’Ucraina è stato talmente alto da attirare l’attenzione degli analisti di Transfermarkt, che hanno stilato una classifica dei calciatori della Serie A più incisivi durante l’ultima sosta per le nazionali. Nella speciale graduatoria, Malinovskyi Genoa occupa il secondo posto assoluto, con quattro contributi diretti (gol+assist) in 158 minuti. Davanti a lui, soltanto Hakan Calhanoglu dell’Inter, capace di raggiungere quota cinque in 140 minuti.

Il numero 17 del Genoa ha superato nomi importanti come Kenan Yildiz della Juventus e Lautaro Martínez, fermatisi a tre contributi totali. Un dato che testimonia la ritrovata brillantezza di Malinovskyi, che con la maglia del Genoa finora aveva alternato buone prestazioni a momenti di appannamento. Le prove convincenti in nazionale, però, possono rappresentare la scintilla per rilanciare la sua stagione in Serie A e riconquistare la fiducia del tecnico Alberto Gilardino.

Il ritorno a Pegli dopo la sosta sarà dunque fondamentale: l’ambiente genoano si aspetta che l’ex Atalanta possa finalmente mostrare la versione migliore di sé anche con la maglia rossoblù. I tifosi del Genoa sognano un Malinovskyi capace di incidere come ai tempi di Bergamo, quando il suo mancino faceva la differenza con gol e assist da fuoriclasse.

Nella classifica di Transfermarkt trova spazio anche un altro talento del vivaio ligure: Seydou Fini, classe 2006 del Genoa, autore di un gol e di un assist in appena 23 minuti con l’Italia Under 21 di Silvio Baldini. Un risultato che conferma la vitalità del progetto rossoblù e la bontà del lavoro svolto dal club a livello giovanile.

Per Malinovskyi e il Genoa, il futuro passa da queste prestazioni. L’Ucraina lo ha ritrovato, ora tocca al Grifone riaccendere la sua luce in Serie A.