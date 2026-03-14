Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Lecce News

Malore Banda, paura al Maradona! L’attaccante perde conoscenza in Napoli Lecce: cos’è successo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

40 minuti ago

on

By

malore Banda

Malore Banda, paura al Maradona! L’attaccante perde conoscenza in Napoli Lecce dopo un colpo al costato: cos’è successo e come sta

Momenti di grande apprensione allo stadio Maradona durante i minuti conclusivi di Napoli-Lecce. Mentre la squadra di Antonio Conte, allenatore degli azzurri, stava difendendo il successo per 2-1 maturato grazie ai gol di Rasmus Hojlund, attaccante danese, e Matteo Politano, esterno offensivo italiano, l’attenzione del pubblico si è improvvisamente spostata su quanto accaduto a Lameck Banda, attaccante del Lecce.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il contrasto di gioco e l’intervento immediato dei sanitari

L’episodio si è verificato dopo un contrasto di gioco in cui il calciatore giallorosso ha ricevuto un colpo nella zona destra del costato. Subito dopo l’impatto, Banda si è accasciato sul terreno di gioco, toccandosi ripetutamente l’addome prima di perdere conoscenza. A rendersi conto immediatamente della gravità della situazione è stato anche Conte, che ha richiamato con prontezza l’attenzione dello staff medico per accelerare i soccorsi.

Banda si riprende, poi il trasporto in ambulanza

Dopo alcuni istanti di forte tensione, il giocatore del Lecce ha fortunatamente ripreso conoscenza. I sanitari sono intervenuti rapidamente per prestargli assistenza direttamente in campo, prima di accompagnarlo in ambulanza all’interno dell’impianto partenopeo per ulteriori controlli. Il finale di gara è così passato inevitabilmente in secondo piano davanti alla preoccupazione per le condizioni dell’attaccante giallorosso.

LE TOP NEWS DI OGGI SUL CALCIO (IN AUDIO)

Related Topics:
Change privacy settings
×