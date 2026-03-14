Malore Banda, paura al Maradona! L’attaccante perde conoscenza in Napoli Lecce: cos’è successo

Malore Banda, paura al Maradona! L’attaccante perde conoscenza in Napoli Lecce dopo un colpo al costato: cos’è successo e come sta

Momenti di grande apprensione allo stadio Maradona durante i minuti conclusivi di Napoli-Lecce. Mentre la squadra di Antonio Conte, allenatore degli azzurri, stava difendendo il successo per 2-1 maturato grazie ai gol di Rasmus Hojlund, attaccante danese, e Matteo Politano, esterno offensivo italiano, l’attenzione del pubblico si è improvvisamente spostata su quanto accaduto a Lameck Banda, attaccante del Lecce.

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Il contrasto di gioco e l’intervento immediato dei sanitari

L’episodio si è verificato dopo un contrasto di gioco in cui il calciatore giallorosso ha ricevuto un colpo nella zona destra del costato. Subito dopo l’impatto, Banda si è accasciato sul terreno di gioco, toccandosi ripetutamente l’addome prima di perdere conoscenza. A rendersi conto immediatamente della gravità della situazione è stato anche Conte, che ha richiamato con prontezza l’attenzione dello staff medico per accelerare i soccorsi.

Banda si riprende, poi il trasporto in ambulanza

Dopo alcuni istanti di forte tensione, il giocatore del Lecce ha fortunatamente ripreso conoscenza. I sanitari sono intervenuti rapidamente per prestargli assistenza direttamente in campo, prima di accompagnarlo in ambulanza all’interno dell’impianto partenopeo per ulteriori controlli. Il finale di gara è così passato inevitabilmente in secondo piano davanti alla preoccupazione per le condizioni dell’attaccante giallorosso.

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