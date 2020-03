Mamma Ronaldo tranquillizza: «Mi sto riprendendo bene, grazie a tutti»

Dolores, mamma di Cristiano Ronaldo, parla dopo il malore subito due giorni fa: le prime parole della donna

Dopo l’ictus subito due giorni fa, Dolores, mamma di Cristiano Ronaldo, manda un messaggio attraverso il suo profilo Instagram. La donna ha voluto rassicurare e ringraziare tutti.

«Voglio dirvi che mi sto riprendendo bene. Mi sto lamentando di essere sdraiata a letto da molte ore, ma so che è per il mio bene. Tra qualche giorni riprenderò la mia normale routine se Dio vuole, tutto questo sarò solo uno spavento. Sono consapevole di quello che mi è successo e sono sicura di essere stata fortunata. Ringrazio la squadra medica e tutti i professionisti che mi hanno accompagnato fin dal primo momento, ringrazio per i messaggi di supporto costante, ringrazio per la catena di preghiere e per le energie positive. Grazie a tutti».