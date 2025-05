Manchester United, Amorim prossimo all’addio. Tra i suoi possibili sostituti anche Massimiliano Allegri

Secondo il Sun sta per giungere al termine la carriera di Ruben Amorim al Manchester United. Arrivato in Inghilterra lo scorso 1 novembre, secondo il tabloid, dopo soli sei mesi il tecnico portoghese è molto vicino all’esonero: quintultimo in Premier League, e battuto dal Tottenham nella finale all-english di Bilbao. Risultati inaccettabili per la nuova proprietà dei Red Devils che sta valutando le prossime mosse.

Nel frattempo a Manchester è già tempo di pensare alla prossima stagione, e al suo eventuale sostituto, e non mancano i nomi eccellenti tra i candidati, a cominciare da quello di Josè Mourinho, un ritorno suggestivo, comunque meno probabile dello sbarco in Premier League di Allegri o di altre alternative come McKenna o Glasner e Pochettino. O, infine, Soutghate, ex ct inglese.