Manchester City a vita, Guardiola come Ferguson e Wenger: si tratta il rinnovo

Pep Guardiola potrebbe rinnovare il suo contratto con il Manchester City fino al 2025

Il contratto di Pep Guardiola con il Manchester City è in scadenza, ma nessuna delle due parti pare intenzionato a volersi dire addio. Secondo quanto riportato dal Telegraph, infatti, il manager e i Citizens starebbero lavorando per il rinnovo; con l’allenatore che non sarebbe contrario a un prolungamento fino al 2025.

Guardiola è al suo quinto anno al Manchester City e, rinnovando per altri quattro anni, arriverebbe addirittura a nove; sulla falsariga dei colleghi Alex Ferguson al Manchester United e Arsene Wenger all’Arsenal.