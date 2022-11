Manchester City Brentford 1-2, Citizens sconfitti a sorpresa nell’ultima gara del loro 2022: all’Etihad arriva il ko

Non basta il ritorno dal primo di Erling Haaland al Manchester City, sconfitto a sorpresa in casa dal Brentford per 1-2.

A decidere l’incontro una doppietta dello scatenato Toney che al 98′ ha inflitto il ko ai ragazzi di Guardiola. Inutile il provvisorio 1-1 di Foden. L’Arsenal ora può scappare a +5.