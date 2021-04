Manchester City, Cancelo: «Ho lasciato la Juventus per un motivo»

Joao Cancelo racconta il suo addio alla Juventus: ecco le dichiarazioni del portoghese sulla scelta del Manchester City

Joao Cancelo, intervistato dalla tv ufficiale del Manchester City, ha parlato del suo approdo in Premier League dopo l’esperienza alla Juventus.

«Mi piace il modo in cui Pep vede il calcio e il modo in cui gioca la nostra squadra. Il nostro manager è tatticamente incredibile. Pensa ad ogni momento della partita in modo meticoloso e questo ci aiuta enormemente. Sono al City anche grazie a lui».