Messi resta il sogno del Manchester City per la prossima estate. Il possibile arrivo dell’argentino potrebbe convincere Guardiola a rinnovare il contratto

Il Manchester City non si arrende per Leo Messi dopo il corteggiamento dell’ultima estate. Se il numero dieci argentino non dovesse rinnovare il contratto in scadenza con il Barcellona a giugno, il club inglese tornerebbe alla carica come scrive stamane il Sun.

Il possibile arrivo di Messi a Manchester sarebbe fondamentale anche per la permanenza del mentore Pep Guardiola in panchina, con il tecnico catalano che potrebbe rinnovare il contratto in scadenza la prossima estate.