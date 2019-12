Manchester City: De Bruyne è dominante all’Emirates

Kevin De Bruyne trascina il Manchester City alla vittoria contro l’Arsenal. La mezzala ha fatto una partita sensazionale

Il Liverpool non si ferma mai. Tuttavia, col successo all’Emirates, il Manchester City rosicchia due punti al Leicester, fermato in casa dal Norwich. Protagonista della vittoria di Guardiola è, tanto per cambiare, Kevin De Bruyne.

Kevin De Bruyne's game by numbers vs. Arsenal: 100% take-ons completed

70 touches

5 recoveries

5 shots

4 shots on target

4 crosses

3 chances created

2 goals

2 tackles

1 woodwork hit

1 assist Simply sublime. 🤤 pic.twitter.com/1O345j3N38 — Squawka Football (@Squawka) December 15, 2019

Nel tweet sopra si vedono i numeri strepitosi della sua partita. Basti pensare che il belga è entrato in tutti e 3 i gol, con 2 reti e un assist. Come se non bastasse, ha pure centrato un legno. Insomma, Kevin De Bruyne si conferma la fonte creativa principale d’Europa, dal suo stato di forma passa molto del Manchester City.