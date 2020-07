Manchester City, Guardiola: «Con credo che Sancho voglia tornare da noi»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato dell’obiettivo di mercato Jadon Sancho

Jadon Sancho, esterno del Borussia Dortmund, piace al Manchester City. Secondo Pep Guardiola però, che ha parlato in conferenza stampa, difficilmente l’inglese vestirà la maglia dei Citizens.

«Perché dovrebbe decidere di tornare? Quando ha deciso di trasferirsi al Borussia Dortmund non lo ha fatto per tornare l’anno dopo. Semplicemente non voleva restare qui, ecco perché non penso che voglia tornare».