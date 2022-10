Manchester City, Guardiola: «Puniti da un episodio. Liverpool più cinico di noi»

Pep Guardiola ha analizzato la sconfitta del suo Manchester City contro il Liverpool

Le parole a Sky Sport di Guardiola dopo il ko del City contro il Liverpool:

KO – “Abbiamo giocato una partita molto buona, ma in questo tipo di gare i margini sono minimi e gli errori si pagano. Abbiamo sbagliato nel non controllare quella transizione – riporta Sky Sport -, loro poi sono stati cinici. In alcune situazioni loro hanno controllato bene, noi meno. Sono stati bravissimi nelle ripartenze, è il loro stile di gioco, lo conoscevamo. Il gol annullato? Nella maggior parte dei casi succede così, questo è Anfield. In una partita così equilibrata è chiaro che queste situazioni ti puniscono e purtroppo è successo”.