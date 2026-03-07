Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Manchester City

Manchester City, Haaland escluso dai convocati contro il Newcastle: ecco il motivo

Published

60 minuti ago

on

By

Haaland Classifica marcatori Premier League

Manchester City, Haaland escluso dai convocati contro il Newcastle in FA Cup: ecco il motivo della decisione presa da Guardiola

L’esclusione di Erling Haaland dai convocati del Manchester City per la gara di FA Cup contro il Newcastle non è dovuta a infortuni. Secondo Fabrizio Romano, Pep Guardiola ha scelto di far riposare l’attaccante per averlo al massimo della condizione mercoledì contro il Real Madrid al Bernabeu.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

PAROLE – «🚨 Erling Haaland, escluso oggi dalla rosa del Manchester City, ma senza infortuni o problemi.
Pep Guardiola e il suo staff lo stanno tenendo a riposo in vista delle prossime partite cruciali…
…e si prevede che Erling giocherà titolare al Bernabéu mercoledì contro il Real Madrid».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato6 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto1 giorno ago

Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...
Change privacy settings
×