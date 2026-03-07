Manchester City
Manchester City, Haaland escluso dai convocati contro il Newcastle: ecco il motivo
Manchester City, Haaland escluso dai convocati contro il Newcastle in FA Cup: ecco il motivo della decisione presa da Guardiola
L’esclusione di Erling Haaland dai convocati del Manchester City per la gara di FA Cup contro il Newcastle non è dovuta a infortuni. Secondo Fabrizio Romano, Pep Guardiola ha scelto di far riposare l’attaccante per averlo al massimo della condizione mercoledì contro il Real Madrid al Bernabeu.
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
🚨 Erling Haaland, left out of Man City squad today but no injury or problems.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 7, 2026
He’s just being rested by Pep Guardiola and his staff ahead of upcoming crucial games…
…and Erling’s fully expected to start at the Bernabéu on Wednesday against Real Madrid. pic.twitter.com/B72wUAQLCQ
PAROLE – «🚨 Erling Haaland, escluso oggi dalla rosa del Manchester City, ma senza infortuni o problemi.
Pep Guardiola e il suo staff lo stanno tenendo a riposo in vista delle prossime partite cruciali…
…e si prevede che Erling giocherà titolare al Bernabéu mercoledì contro il Real Madrid».
Ultimissime
video
Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...