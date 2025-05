Manchester City, Haaland non calcia il rigore. Marmoush sì e sbaglia. Rooney: «Quando sbaglia, si vede che ci rimane male»

Manchester City, Haaland non calcia il rigore. Marmoush sì e sbaglia. Le dichiarazioni di Rooney

Il successo del Crystal Palace in finale di FA Cup contro il Manchester City per 1-0 grazie al gol di Eze, passa anche dall’errore dagli undici metri di Omar Marmoush che poteva riequilibrare la partita.

Un calcio di rigore che avrebbe dovuto tirare Erling Haaland che a sorpresa ha lasciato al compagno il pallone del pareggio. Guardiola nel post partita ha commentato l’episodio «Pensavo volesse tirarlo lui, ma non si sono parlati. In quel momento per il rigore, è una questione di sensazioni, di come si sentono. Hanno deciso che Omar fosse pronto a calciare. Omar ha impiegato molto tempo prima di tirare, con la palla ferma, quindi ha messo più pressione su di sé, e Henderson ha fatto una bella parata».

Sulla questione si è espresso anche Wayne Rooney che ha affermato: «Erling Haaland è un attaccante di livello mondiale, ma quando si parla di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, non esiste che loro cedano quel pallone. È questo che li separa da giocatori come Haaland o Kylian Mbappé. Sono egoisti, vogliono segnare in ogni partita. Quando sbaglia delle occasioni, si vede che ci rimane male e che lo colpisce emotivamente. Forse l’idea di calciare un rigore a Wembley era troppo per lui. Non si può sapere, è pur sempre un essere umano».