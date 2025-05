FA Cup, storico primo trionfo per il Crystal Palace, battuto il Manchester City

FA Cup: il Crystal Palace batte il Manchester City e vince il titolo per la prima volta nella sua storia, decide il gol di Eze

Impresa storica del Crystal Palace, che vince 1-0 contro il Manchester City a Wembley e conquista la sua prima FA Cup. Decisiva la rete di Eze al 16’, su assist di Munoz, e le straordinarie parate di Henderson, protagonista assoluto con un rigore parato a Marmoush e altri interventi decisivi su Doku ed Echeverri. Finale tesa e vibrante, con il Palace che resiste all’assalto del City e dà il via a una festa attesa da decenni.

Per il Manchester City si chiude invece una stagione amara, senza trofei e con la qualificazione alla prossima Champions ancora da conquistare. Seconda finale persa consecutivamente in FA Cup dopo il ko dello scorso anno con lo United. Per il Palace, è la rivincita a 34 anni dalla sconfitta del 1990, sempre in finale, e proprio contro i Red Devils.