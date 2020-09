Manchester City, in arrivo Ruben Dias: Otamendi andrà al Benfica

Colpo importante per la difesa del Manchester City: principio d’accordo con il Benfica per il trasferimento di Ruben Dias

Il Benfica ha annunciato di aver trovato un principio d’accordo con il Manchester City per il trasferimento di Ruben Dias al club inglese. Il difensore si trasferirà per una cifra di 68 milioni di euro, più 3,6 di bonus.

Contestualmente Nicolas Otamendi farà il percorso inverso, andando a giocare nel club portoghese. I due club hanno raggiunto l’accordo sulla base di 15 milioni di euro. In entrambi i casi si attendono visite mediche e firme per i relativi annunci, ma l’affare può darsi ormai per certo.