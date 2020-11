Manchester City, Laporte: «Siamo entusiasti per il rinnovo di Guardiola»

Aymeric Laporte ha parlato del rinnovo per altre due stagioni di Pep Guardiola

Aymeric Laporte, difensore del Manchester City, parlando al sito ufficiale dei Citizens si è detto entusiasta per il rinnovo per altre due stagioni di Pep Guardiola.

«Al Manchester City tutti sono molto entusiasti di questo evento. Siamo molto contenti che abbia prolungato il contratto per altri due anni. Tutti hanno visto il lavoro che stava facendo in questo club. Ha vinto molti trofei, ha il 73% di vittorie. Questo è un risultato enorme. Sotto la sua guida, il Manchester City ha notevolmente migliorato il proprio livello di gioco, quindi sono molto contento che sia rimasto. Vincere è il suo obiettivo e anche il nostro. Per questo vogliamo vincere di nuovo la Premier League e anche la Champions League. Spero che questo possa accadere in questa stagione o nelle prossime due».