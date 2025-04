Manchester City, occhi su un centrocampista italiano! Possibile un’offerta da 80 milioni: tutti i dettagli

Manchester City, nel mirino un centrocampista italiano! Possibile un’offerta da 80 milioni per lui: ecco tutti i dettagli e le ultime

Il Manchester City, secondo quanto riportato da Manchester World, ha messo gli occhi su Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, e starebbe valutando un’offerta concreta per portarlo a Manchester a fine stagione. L’ex Milan, Tonali si è rapidamente affermato come un elemento chiave nel centrocampo dei Magpies, dimostrando grande adattabilità alla Premier League. Il suo arrivo rappresenterebbe un rinforzo strategico per Guardiola, che ha sofferto l’assenza di Rodri durante la stagione. Oltre a essere un valido sostituto, Tonali potrebbe formare con lo spagnolo un duo solido in mediana, migliorando la stabilità difensiva dei Citizens.

Dal punto di vista del giocatore, l’opportunità di approdare in una squadra che punta a vincere tutto ogni anno è allettante. Tuttavia, il Newcastle, tra i club più ricchi della Premier League, non sarà facile da convincere a cedere uno dei suoi uomini chiave. Il Manchester City sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 80 milioni di euro, ma la cifra potrebbe aumentare vista la riluttanza dei Magpies a trattare.