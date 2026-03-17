Manchester City Real Madrid 1-2, succede di tutto: espulso Bernardo Silva, Vinicius fa doppietta e regala i quarti ai blancos! Guardiola eliminato

Manchester City Real Madrid 1-2, i blancos volano ai quarti di finale di Champions League grazie alla doppietta di Vinicius

Una notte europea ad altissima tensione consegna al Real Madrid il meritato accesso ai quarti di finale. La formazione spagnola è riuscita a imporsi in trasferta per 2-1 contro un Manchester City costretto a giocare in inferiorità numerica per gran parte della gara, confermando il verdetto dopo il netto risultato del match di andata.

Primo tempo da brividi: rossi, rigore e botta e risposta

La partita si infiamma fin dai primissimi minuti. Dopo un clamoroso palo colpito da Rayan Cherki per i padroni di casa al 3′, l’episodio che spacca definitivamente il match arriva al 20′. L’arbitro Clement Turpin, richiamato dal VAR, sanziona un tocco di braccio in area di Bernardo Silva: cartellino rosso per il portoghese e calcio di rigore per gli ospiti. Dal dischetto si presenta Vinicius Junior, che al 22′ calcia nell’angolino basso e batte Donnarumma siglando lo 0-1.

Nonostante l’inferiorità numerica, il Manchester City trova la forza di reagire. Al 41′, il solito Erling Haaland si fa trovare al posto giusto nel momento giusto: raccoglie un pallone vagante in area e firma la rete dell’1-1 con un preciso rasoterra.

L’infortunio di Courtois e la zampata di Vinicius Junior

La ripresa si apre con una brutta notizia per il Real Madrid: Thibaut Courtois è costretto a uscire per infortunio, lasciando il posto ad Andriy Lunin. Il secondo tempo è un susseguirsi di emozioni, con reti annullate per fuorigioco da ambo le parti (Doku e Ait-Nouri per il City, Valverde per il Real) e grandi interventi difensivi.

Quando il pareggio sembra ormai il risultato finale, scocca l’ora dei Blancos. Nel primo minuto di recupero (90+1′), Vinicius Junior si avventa su un pallone in area e di rapina firma l’1-2 definitivo. Pochi istanti dopo, al 90+3′, lo stesso attaccante brasiliano si vede annullare dal VAR la rete della possibile tripletta per posizione di offside. Un dettaglio ininfluente per gli spagnoli, che al triplice fischio festeggiano l’approdo al turno successivo.

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