Manchester City UEFA, la decisione complicata il mercato. De Bruyne in bilico, ma anche Aguero ha diversi dubbi

Può succedere ancora di tutto. La sentenza UEFA per il Manchester City (possibile esclusione dalle coppe per aver violato il Fair Play Finanziario) è stata spostata a giugno, come riportato da Tuttosport.

Questo complica anche il mercato e potrebbe creare il classico effetto domino: De Bruyne è in bilico, Aguero anche. Senza Champions League tanti campioni potrebbero cambiare aria già in questa finestra di mercato.