Manchester United: Allegri in pole se salta Solskjaer

Massimiliano Allegri è in pole per sostituire Solskjaer sulla panchina del Manchester United, se dovesse saltare il tecnico

In Inghilterra hanno individuato il possibile sostituto di Ole Gunnar Solskjaer se il tecnico norvegese dovesse essere esonerato dal Manchester United. Una carriera in bilico per l’ex bomber.

Secondo quanto riportato dal Daily Express, sarebbe Massimiliano Allegri il prescelto della dirigenza dei Red Devils per sostituire Solkjaer. Allegri, dunque, tornerebbe ad allenare Paul Pogba dopo i gloriosi anni alla Juventus in cui fece diventare una star il francese.