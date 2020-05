Manchester United, battaglia legale contro Football Manager: il motivo

Il Manchester United ha citato in causa il famoso gioco Football Manager per l’uso improprio del nome con un logo diverso

Battaglia legale per il Manchester United che ha deciso di citare in causa SEGA Publishing e Sports Interactive per l’uso improprio del nome nel noto videogioco Football Manager.

I legali dei Red Devils hanno denunciato la violazione del marchio societario che ha arrecato un ulteriore danno con la sostituzione del logo originale. Le due società citate si difendono così: «un riferimento legittimo alla squadra del Manchester United in un contesto calcistico, utilizzato nei precedenti capitoli di Football Manager e Championship Manager dal 1992 senza alcuna contestazione da parte del richiedente».