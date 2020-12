Manchester United, De Gea sicuro: «Possiamo vincere la Premier League»

David De Gea ci crede e pensa che il Manchester United possa vincere la Premier League

David De Gea, portiere del Manchester United, si è detto fiducioso per la vittoria della Premier League ai canali ufficiali dei Red Devils.

«Il pareggio col Manchester City ci fa contenti anche se potevamo fare qualcosa in più. La porta inviolata è sicuramente un motivo di orgoglio. Ora come ora credo che quest’anno la Premier League sia molto aperta, tante squadre stanno lottando per il titolo. Dobbiamo sognare, dobbiamo credere che possiamo vincere la Premier League quest’anno e provarci. È una stagione molto strana. Ad essere onesti, ci sono molte squadre che lottano per il primo posto, quindi penso che dobbiamo essere molto concentrati in ogni partita e cercare anche noi di vincere la Premier League».