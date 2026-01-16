Manchester United, rebus per il futuro di Casemiro: spunta una clausola a sorpresa. Di cosa si tratta

Manchester United, novità per il futuro di Casemiro: c’è una clausola a sorpresa nel contratto del brasiliano. Di cosa si tratta

Il futuro di Casemiro al Manchester United si tinge di giallo e si intreccia con la matematica. Il centrocampista brasiliano, pilastro della mediana dei Red Devils ed ex leggenda del Real Madrid con cui ha sollevato ben cinque Champions League, si trova di fronte a un ostacolo contrattuale che potrebbe segnare la fine della sua avventura inglese o, quantomeno, ridiscuterne i termini. Secondo un’approfondita analisi pubblicata dall’autorevole testata The Athletic, nel contratto del giocatore esiste una clausola per l’attivazione di un anno extra (estensione fino al 2027), ma le condizioni per farla scattare appaiono oggi proibitive.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La clausola: servono 35 partenze da titolare

Il nodo cruciale risiede nel numero di partite da disputare dal primo minuto. L’opzione di rinnovo automatico si attiva solo se Casemiro raggiunge una determinata soglia di presenze nell’undici iniziale in questa stagione. La cifra “magica”, secondo le fonti inglesi, è fissata a quota 35 partite da titolare. Facendo i conti con il calendario e le gare già disputate, la situazione appare disperata: per raggiungere questo obiettivo, il classe ’92 dovrebbe scendere in campo titolare in tutte le gare rimanenti da qui alla fine della stagione, senza saltarne nemmeno una per turnover, squalifica o infortunio.

Missione “altamente improbabile”

Nonostante Casemiro sia stato un giocatore fisso nelle rotazioni della Premier League quando disponibile, The Athletic definisce il raggiungimento di tale traguardo “altamente improbabile”. Le incognite fisiche legate a un giocatore ultra-trentenne e le logiche di gestione della rosa rendono quasi utopico pensare che possa completare un en plein di titolarità da metà gennaio fino a maggio. Se la clausola non dovesse scattare, il Manchester United si troverebbe a un bivio in estate: perdere il giocatore a parametro zero o sedersi al tavolo per negoziare un rinnovo a cifre diverse, slegate dagli automatismi attuali. Una situazione che le big d’Europa e i club sauditi osservano con estrema attenzione.