Manchester United, il nuovo obiettivo dei Red Devils spinge Hojlund fuori dalla squadra: l’Inter osserva

Manchester United, nuovo obiettivo per l’attacco: il suo arrivo può scatenare un effetto domino che può portare Hojlund all’Inter

Il Manchester United guarda ancora in Bundesliga per rinforzare l’attacco e ha individuato in Hugo Ekitiké il nuovo grande obiettivo. Dopo l’arrivo di Matheus Cunha, il club inglese punta sull’attaccante francese classe 2002, protagonista di una buona stagione con l’Eintracht Francoforte. L’interesse, secondo quanto riportato da Sky Sports Deutschland e confermato da SPORT1, è concreto, anche se il prezzo fissato dal club tedesco – almeno 95 milioni di euro – rappresenta un ostacolo significativo. Nonostante ciò, a Old Trafford sembrano intenzionati a investire ancora nel reparto offensivo, alla luce delle difficoltà incontrate nell’ultima stagione.

L’eventuale arrivo di Ekitiké potrebbe però creare un effetto domino. Il primo a farne le spese potrebbe essere Rasmus Hojlund, autore di un’annata altalenante con la maglia dello United. Il giovane danese, già non sempre al centro delle scelte tecniche, rischierebbe di scivolare ulteriormente nelle gerarchie. Uno scenario che l’Inter segue con attenzione: il club nerazzurro ha infatti inserito Hojlund tra i profili di maggior interesse per il prossimo mercato estivo. Riportare l’ex Atalanta in Serie A è un’ipotesi concreta, specie se dovessero aprirsi spiragli per una cessione. In attesa di sviluppi da Manchester, il domino dell’estate nel reparto avanzato è pronto a scattare.