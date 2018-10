A pochi minuti dall’inizio del match tra Manchester United e Juventus, il gioco si è fermato per un’invasione di campo

Sono passati solo tre minuti dall’inizio del match all’Old Trafford valido per la terza giornata dei gironi di Champions League tra Manchester United e Juventus: un tifoso ha fatto irruzione in mezzo al campo pochi istanti prima di una punizione sulla tre quarti offensiva dei Red Devils.

L’invasore è stato prontamente bloccato dalle forze dell’ordine e scortato fuori dal campo. Il gioco è ripreso con una manciata di secondi di ritardo.