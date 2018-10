Manchester United-Juventus 0-1: risultato e cronaca in diretta live – Champions League 2018/2019

Manchester United-Juventus, gruppo H Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Martedì da leoni per Manchester United e Juventus, avversarie nel gruppo H di Champions League. La Juve arriva all’appuntamento di Old Trafford forte delle 2 vittorie nelle prime 2 giornate, i Red Devils invece hanno vinto con lo Young Boys all’esordio ma non sono andati oltre lo 0-0 con il Valencia, in casa. Nel Teatro dei Sogni, la Juve dovrà fare a meno di Mario Mandzukic (ko nelle ultime ore, potrebbe stare fermo per 15-20 giorni), di Sami Khedira (potrebbe rientrare tra una settimana), il lungodegente Spinazzola ed Emre Can (fermo per un nodulo tiroideo, si sottoporrà a nuovi aggiornamenti). Scelte quasi obbligate per lo Special One, costretto a fare a meno di Alexis Sanchez, tornato ai box, e di Dalot, Jones, Fellaini e Lingard. Presto tutti gli aggiornamenti e la diretta live di Manchester United-Juventus.

Manchester United-Juventus: tabellino

MARCATORI: 17′ Dybala (J)

Manchester United (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Mata, Matic, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial. In panchina: Romero, Bailly, Pereira, Fred, Herrera, Chong. Allenatore: José Mourinho

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. In panchina: Perin, De Sciglio, Benatia, Benatia, Bernardeschi, Douglas Costa, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri

ARBITRO: Milorad Mazic (SRB)

NOTE: AMMONITI: Matuidi (J)

Manchester United-Juventus: diretta live e sintesi

14′ – Primo giallo della partita: ammonito Matuidi.

7′ – Altra bellissima azione della Juve: Ronaldo di fino per Pjanic che apre per Cuadrado il quale rimette al centro per CR7 che calcia con il destro, impegnando De Gea, bravissimo nella risposta.

1′ – E’ iniziato il secondo tempo. Si riparte con gli stessi 22 del primo tempo.

SINTESI PRIMO TEMPO – Juve padrona del campo nei primi 45 minuti! Bianconeri autoritari, senza paura, praticamente perfetti! Szczesny non ha compiuto una parata, la Juve ha avuto il pieno controllo del gioco con un ottimo possesso palla. Bianconeri vicini al raddoppio in un paio di circostanze, United mai pericoloso, chiuso in difesa e in difficoltà nell’impostare l’azione.

45′ – FINE PRIMO TEMPO!

42′ – Ci prova Dybala con il suo tiro a giro mancino, palla fuori non di molto.

38′ – Doppio tentativo Juve: prima Ronaldo su punizione, poi Matuidi ma De Gea, con poco stile e tanta efficacia, respinge in entrambe le occasioni.

33′ – Prende coraggio lo United, contropiede della Juve ma Dybala non riesce a servire CR7.

30′ – Colpo di testa di Bentancur su azione d’angolo: palla alta sopra la traversa.

28′ – Juve padrona del campo, grande gestione di palla dei bianconeri a Old Trafford.

22′ – Ancora Juventus: uno-due Cancelo-Ronaldo con il terzino che riceve e tira ma De Gea si allunga e respinge con i pugni.

17′ – GOL DELLA JUVENTUS! invenzione di Pjanic per Cancelo che serve Ronaldo, cross del 7 per Cuadrado, il colombiano sfiora solamente e Paulo Dybala, tutto solo, non sbaglia.

16′ – Risponde lo United: punizione laterale di Young, colpo di testa di Pogba ma Szczesny para senza problemi.

13′ – Bella azione della Juve: Dybala per Cuadrado che chiude il lungo triangolo ma l’argentino non trova la porta, di testa.

9′ – Una buona Juve in questo inizio, il Manchester ha difficoltà in uscita.

4′ – Gioco ripreso.

3′ – Gara interrotta per invasione di campo: un tifoso voleva abbracciare Cristiano Ronaldo. Se la ridono in panchina Mourinho e Allegri.

1′ – Inizia la partita

Squadre in campo, al via l’inno della Champions.

Diretta live dalle ore 21

Manchester United-Juventus: formazioni ufficiali

Manchester United-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

José Mourinho non dovrebbe discostarsi dal 4-3-3 di riferimento con l’impiego dei suoi uomini migliori. Così, Red Devils previsti in campo con De Gea in porta, Young, Smalling, Lindelof e Shaw in linea di difesa; a centrocampo si scaldano Fred – favorito su Mata e Fellaini – Matic e Pogba. Davanti, è pronto il tridente offensivo di peso formato da Rashford, Lukaku e Martial. Allegri, oltre agli indisponibili Khedira e Emre Can, deve fare i conti col recente infortunio di Mandzukic, colpito da una distorsione alla caviglia. L’allenatore bianconero è pronto a cambiare lo schieramento classico optando per la difesa a 3 già vista contro lo Young Boys, ma potrebbe optare anche per il 4-4-2. Così, Juve probabilmente in campo con Szczesny tra i pali, Barzagli, Bonucci e Chiellini in linea di difesa; a centrocampo, linea a 4 con Cancelo, Pjanic, Matuidi e Alex Sandro. Sulla trequarti è previsto l’impiego di Bernardeschi alle spalle della coppia offensiva Dybala-Cristiano Ronaldo. In caso di difesa a 4, out Barzagli e dentro Cuadrado e Bernardeschi a centrocampo.

Manchester United (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Fred, Matic, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial. All.: Josè Mourinho.



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Massimiliano Allegri.

Manchester United-Juventus: precedenti

Manchester Utd e Juve si ritrovano, 16 anni dopo l’ultima volta. I precedenti nelle competizioni europee sono in perfetta parità: 12 confronti tra le due formazxioni con 5 vittorie a testa, due invece i pareggi. La Juve è la squadra che gli inglesi hanno affrontato più volte. L’ultima volta che si sono incrociate è stata nella seconda fase a gironi della Champions League 2002-03, il precedente non sorride alla Juve che fu sconfitta, sia in casa che in trasferta, per 2-1 e poi per 3-0. Ogni volta che Manchester United e Juventus si sono affrontate in Europa, una delle due squadre ha poi raggiunto la finale nella competizione: la Juventus nella Coppa Uefa 1976-77, nella Coppa delle Coppe 1983-84 e nella Champions League 1996-97, 1997-98 e 2002-03; il Manchester invece la finale di Champions League 1998-99.

Manchester United-Juventus: arbitro

Sarà l’arbitro serbo Milorad Mazic a dirigere martedì prossimo la sfida all’Old Trafford tra Manchester United e Juventus. Un arbitro con grande esperienza in campo internazionale (ha diretto l’ultima finale di Champions) e che ha già diretto altre tre volte la Juve con un bilancio di due successi e un pareggio (lo 0-0 contro il Barcellona della passata stagione). Mazic sarà coadiuvato dagli assistenti Milovan Ristic e Dalibor Djurdjevic, quarto uomo Nemanja Petrovic.

Manchester United-Juventus Streaming: dove vederla in tv

Manchester-United Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box, anche in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.