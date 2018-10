Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo conclude a botta sicura con un tiro all’incrocio, ma trova sulla sua strada un De Gea insuperabile

Siamo all’inizio del secondo tempo, la Juventus continua a tenere il pallino del gioco all’Old Trafford, ma il risultato rimane in bilico sull’1-0 per i bianconeri. A tenere in piedi la banda di Mourinho sta pensando un fenomenale De Gea autore, tra le altre, di una stupenda parata su un tiro potente e angolato di Cristiano Ronaldo, che colpisce il pallone al volo su assist di Cuadrado. Azione corale strepitosa della Juventus, ma ancor più fenomenale è stato l’intervento del portiere spagnolo, davvero decisivo questa sera.