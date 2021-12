Manchester United, l'attacco di Evra: «Sta diventando un circo...»

L’ex Manchester United Evra ha puntato duramente il dito contro la dirigenza dei Red Devils

Patrice Evra, ex capitano del Manchester United, ai microfoni di Prime Video Uk ha puntato duramente il dito contro la società dei Red Devils.

CIRCO UNITED – «Sta cominciando a diventare un circo, quanti allenatori abbiamo già esonerato? Non sappiamo se Rangnick arriverà come allenatore solo per sei mesi perché ne hanno già un altro in mano, staremo a vedere. È già successo con Solskjaer, che prima era un allenatore ad interim e alla fine gli è stato fatto un contratto di tre anni».