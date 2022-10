Manchester United, l’erede di Cristiano Ronaldo c’è già!

Continuano a tenere banco nelle vicende di Cristiano Ronaldo al Manchester United: Jadon Sancho individuato come il suo erede

Secondo il Daily Express, l’allenatore olandese Erik ten Hag avrebbe deciso di non bruciare i ponti con Cristiano Ronaldo dopo che il fuoriclasse portoghese si è rifiutato di entrare in campo nel finale contro il Tottenham la scorsa settimana. CR7 è stato messo fuori rosa per la partita contro il Chelsea, ma Ten Hag sta aspettando di parlargli prima di decidere come procedere al meglio.

Sebbene il mister abbia pubblicamente insistito sul fatto di voler continuare il rapporto con il giocatore 37enne, a Manchester sono insistenti le voci che dicono che Ten Hag voglia puntare su colui che considera l’erede: Jadon Sancho. Il ragazzo del 2000 si sentirebbe pronto a vestire la maglia numero 7 (anche se finora ha segnato solo 2 reti nella Premier di quest’anno)…