Manchester United, Martinez: «Riporteremo il club dove merita»

Lisandro Martinez, difensore del Manchester United, ha analizzato il suo arrivo in Premier e i suoi obiettivi: le parole

Lisandro Martinez, difensore del Manchester United, ha parlato a Sky Sports UK.

LE PAROLE – «Per me è stato molto emozionante poter sentire l’amore dei fan. Sono molto contento perché vengo dal nulla, lo sapete, ed è davvero speciale poter arrivare in uno dei club migliori del mondo. A volte serve pazienza, soprattutto all’inizio sapevamo di non giocare come volevamo, ma fa parte del calcio. Abbiamo una squadra e un sistema nuovi, dobbiamo insistere, anche se spesso nel calcio non hai tempo. Quando perdi sei un giocatore scarso in una squadra scarsa, ma noi sappiamo ciò che siamo. La nostra ambizione è vincere titoli e portare il Manchester United dove merita».