Manchester United, quante critiche per De Gea: «Ho fiducia e credo in me stesso»

In Inghilterra sono piovute diverse critiche su David De Gea, portiere del Manchester United

Le critiche non sono mai state un mistero per David De Gea, portiere del Manchester United, che in carriera più volte ha dovuto lottare contro le contestazione. L’estremo difensore spagnolo ha rilasciato sull’argomento alcune parole a Press Association.

«Credo in me stesso. In tutti questi anni ho dimostrato le mie qualità. La concorrenza non mi spaventa, sono pronto ad aiutare la squadra come ho sempre fatto».