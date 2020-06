Manchester United, Rashford: «Coronavirus? Ora siamo più forti»

Marcus Rashford ha parlato dell’attuale situazione in casa Manchester United: le dichiarazioni dell’attaccante inglese

Il Manchester United si prepara in vista della ripartenza della Premier League. Marcus Rashford suona la carica: «Penso che uscendo da questo stop ci troviamo in una posizione molto più forte di quella in cui eravamo prima».

«Dobbiamo solo prendere ogni partita come viene e non mettere troppa pressione su di lui. Stiamo lavorando duramente in allenamento, e la squadra si sta consolidando con i giocatori che stanno tornando dagli infortuni».