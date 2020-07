Manchester United, Solskjaer: «Greenwood? E’ un talento naturale»

Durante la conferenza stampa Solskjaer ha analizzato il momento del Manchester United per poi soffermarsi sulla crescita di Greenwood

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha così presentato la sfida contro il Bournemoth:

SQUADRA – «Abbiamo un paio di infortunati. Adesso si incomincia a sentire la fatica, quindi potrebbero esserci un paio di cambiamenti, ma vediamo fino a domani. I ragazzi che non hanno giocato martedì vogliono giocare e sono pronti».

JONES E TUANZEBE – «Staranno ancora fuori per un po’. Passeranno alcune settimane prima che Phil possa riprendere gli allenamento e probabilmente non vedremo Tuanzebe fino a settembre».

Greenwood – «Si sta comportando bene, da titolare o subentrato. Sta crescendo in modo fantastico in questa stagione, direi quasi che per lui il cielo è l’unico limite. È ancora un ragazzino e dobbiamo prenderci cura di lui, ma ha un talento naturale per il gol»