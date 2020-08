Il manager del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Lask

Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Europa League contro il Lask:

«Lingard giocherà dal primo minuto domani, ma la squadra non sarà troppo diversa dall’ultima volta che abbiamo giocato contro il LASK in trasferta a marzo. Jones si è allenato ma non è ancora al top anche se sta migliorando. Forse può unirsi a noi per la final eight in Germania. Tuanzebe si è fatto notare dalla ripresa ma poi ha subito un’operazione al piede quindi sarà disponibile da settembre così come Shaw».