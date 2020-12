Manchester United, Solskjaer: «Maturi per lottare per il titolo»

Ole Gunnar Solskjaer ha parlato dopo la vittoria del Manchester United contro il Wolverhampton

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato al termine della vittoria per 1-0 nei minuti di recupero contro i Wolves.

«Non abbiamo fatto una grande partita, ma siamo riusciti a trovare la vittoria contro un avversario davvero ostico da affrontare. Portare a casa il risultato nonostante una prestazione opaca per me rappresenta un grosso passo in avanti. Sicuramente abbiamo avuto un pizzico di fortuna ma ci siamo creati i presupposti per la buona sorte mettendo sotto pressione gli avversari, quindi a dire il vero non parlerei di fortuna. Non credo sia stato un qualcosa di casuale trovare il gol all’ultimo secondo utile. Abbiamo raggiunto una maturità sia fisica che mentale che ci permette di spingere fino all’ultimo secondo di ogni partita. La squadra è pronta a lottare per il vertice ma non è ancora il momento di fare proclami. La stagione non è ancora nemmeno a metà, pensiamo partita per partita e poi vediamo».