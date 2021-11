Manchester United, Solskjaer: «Partita passiva. Futuro? Voglio il meglio per il club»

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato dopo il ko nel derby con il City: ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sports UK, Ole Solskjaer ha commentato il ko del Manchester United con il City.

SCONFITTA – «Risulta davvero difficile parlarne adesso, come è ovvio che sia. Siamo partiti male e quando subisci il primo gol in quel modo poi diventa davvero tosta provare a recuperarla. De Gea ci ha tenuti in partita, così loro non ne hanno fatti altri».

CONDIZIONE – «Dobbiamo tornare al punto in cui eravamo prima di oggi, abbiamo i giocatori giusti per provare a farlo. Ho un buon rapporto col club, e voglio il meglio per questa squadra. Fin quando sarò qui, farò il possibile per migliorare la situazione».